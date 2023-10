Les Springboks en finale avec sept avants sur le banc, Faf De Klerk titulaire

La Coupe du monde de rugby passera de 20 à 24 participants en Australie en 2027, a annoncé mardi l’instance dirigeante World Rugby dans un communiqué. Dans le même temps, World Rugby a annoncé la création d’une nouvelle compétition regroupant à partir de 2026 les dix meilleures nations du monde et deux nations invitées, qui sera organisée en juillet et novembre à la place des tournées actuelles.

Lors du prochain Mondial, en 2027 en Australie, les vingt-quatre nations seront réparties en six groupes de quatre avec des huitièmes de finale. La compétition sera réduite à six semaines, «tout en promouvant un rythme qui donne de l’élan à la phase de poules et en respectant le même nombre minimum de jours de repos (cinq, NDLR) entre les matches» que lors du Mondial en France, a expliqué l’instance du rugby mondial.

La nouvelle compétition regroupera quant à elle les six nations du Tournoi (France, Ecosse, Irlande, pays de Galles, Angleterre, Italie) ainsi que les quatre du Rugby Championship (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, Argentine) et donc deux nations invitées. Un système de promotion-relégation sera mis en place, à partir de 2030, avec une deuxième division, également composée de douze équipes.

Les rencontres, six par pays, auront lieu lors des fenêtres de juillet dans l’hémisphère Sud et de novembre dans l’hémisphère Nord et donneraient lieu à une finale fin novembre. Cette compétition était dans les cartons depuis un moment et a été validée mardi par le conseil de World Rugby après de longues semaines de tractations en marge de la Coupe du monde en France, qui se termine samedi par un choc entre les Sud-Africains tenants du titre et les All Blacks.