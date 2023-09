Comportement choquant: Kanye West et sa femme privés à vie de bateaux en Italie

Lundi dernier, le rappeur de 46 ans et sa femme Bianca Censori ont été aperçus sur un bateau à Venise, dans une position qui laisse peu de place au doute: «Ye» apparait les fesses à l'air, pantalon baissé, quand sa compagne se positionne au niveau de ses genoux… Des images qui ont fait le tour de la Toile et qui en ont choqué plus d'un… En particulier, les Italiens. La compagnie de bateaux spécialisée dans le transport de stars et de riches clients qui les transportait ce jour-là, Venezia Turismo Motoscafi, est furieuse. Si bien que le couple n'est «plus le bienvenu» à bord.