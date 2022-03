Comprendre les bisous

Trois universitaires américains ont cherché à percer le mystère d’une pratique partagée par 90% de l’humanité.

Repris dans le Washington Post, les résultats d’une étude menée notamment par le département de psychologie du Albright College reflètent le comportement et les déclarations d’un millier d’étudiants d’Albany (capitale de l’État de New York).

- pour sélectionner son partenaire: «Au moment d’un baiser, se produit un échange incroyablement riche d’informations, venant de l’attitude, du toucher, ou d'indices chimiques qui peuvent aider à évaluer le partenaire potentiel. Or la bouche est l’endroit parfait pour une détection maximale d’informations», approuve une chercheuse extérieure à l’étude interrogée par le Washington Post. Les femmes percevraient mieux toutes ces informations, c’est la raison pour laquelle l’homme préfère les baisers «plus» ((bouche plus ouverte, plus de salive, plus de langue…).