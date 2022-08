Climat : Concentrations record de gaz à effet de serre en 2021

Les concentrations dans l'atmosphère des gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète, ont atteint des niveaux record en 2021, tout comme le niveau des océans, a indiqué mercredi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Alors que les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse après la crise liée au Covid-19, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a atteint en moyenne 441,7 parties par million (ppm), selon le rapport annuel américain sur le climat dirigé par les scientifiques de la NOAA. Soit 2,3 ppm de plus qu'en 2020 et un record depuis le début des mesures et depuis au moins un million d'années.