Concert: Archive, un groupe unique en son genre, sera sur la scène de la Rockhal

17 novembre

Depuis leur formation à Croydon, dans le sud de Londres, en 1994, Archive est resté maître de son destin, s'écartant des tendances dominantes pour créer son propre mélange musical, unique en son genre. Les membres fondateurs Darius Keeler et Danny Griffiths ont uni leurs forces à celles du rappeur Rosko John, originaire du sud de Londres, et de la chanteuse d'origine iranienne Roya Arab pour le premier album de 1996, «Londinium», teinté de trip-hop et acclamé par la critique.

Au fil des ans, Keeler et Griffiths ont décidé de mettre fin à l'idée d'un «chanteur principal» en faveur d'une approche collective plus flexible. Après 12 albums studio, Archive s'est retrouvé en tête d'affiche de festivals dans toute l'Europe et est devenu l'un des groupes britanniques les plus exportés sur le continent. En 2021, Archive a annoncé les détails de son nouvel album studio «Call To Arms & Angels», sorti en avril 2022, et a publié sa première nouvelle musique depuis les albums rétrospectifs de 2019 «25» et «Versions», qui couvrent l'ensemble de sa carrière.

À propos du prochain album «Call To Arms & Angels», qui a été écrit et enregistré tout au long de l'année 2021, Darius Keeler a déclaré: «L'écriture des chansons est devenue un récit qui se déroule au fur et à mesure que le monde devient plus étrange et plus dérangeant chaque jour. Réfléchir à cette époque en tant qu'artistes nous a apporté une étrange inspiration, déstabilisante, mais qui nous a aussi fait apprécier le pouvoir de la musique et la chance que nous avons de pouvoir exprimer nos sentiments de cette manière».

