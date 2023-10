Concert au Luxembourg : 5SOS a envoyé la sauce pour ses fans

1 / 10 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Pour les quelques secondes d'été, le quota a déjà largement été dépassé en ce début octobre. Mais 50 Seconds of Summer avait bien plus à offrir à ses 3000 fans, samedi soir, à la Rockhal. Un public adolescent et aux trois quarts féminin était venu acclamer le groupe pop-rock australien. Après une intro digne d'une série télé, Luke, Michael, Calum et Ashton ouvraient le bal aux notes de «Bad Omens», single ultra efficace de leur dernier album en date, «5SOS5».

Le groupe basé à Londres lançait son feu d'artifice de hits, avec un jet de confettis à la clé sur «2011». La plupart des morceaux étaient repris en chœur par des fans totalement acquis à la cause des Australiens. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs campé devant la salle depuis jeudi. «C'est notre première fois ici en 12 ans. Pas d'excuse mais on va se rattraper!», lançait Luke Hemmings, le chanteur et guitariste rythmique de 5SOS.

Puissante et mélodique, la pop de 50 Seconds of Summer ne révolutionne pas le genre, mais s'avère efficace. Ouvrir pour One Direction les a fait changer de dimension, pour devenir l'un des groupes australiens les plus vendeurs de l'histoire. À l'occasion de cette fin de tournée, Luke Hemmings et les siens mettaient leur dernier album à l'honneur, de «Caramel» à «Me Myself & I» en passant par «Carousel». Et avec près d'une trentaine de titres au menu, 5SOS a régalé ses fans.