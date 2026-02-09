Habituée du Luxembourg, Amy Macdonald était de nouveau à l’Atelier lundi soir, quatre ans après son dernier passage. L’Écossaise, entourée de cinq musiciens, a débuté fort avec «Is This What You’ve Been Waiting For?», le titre à rallonge qui a donné son nom au dernier album, sorti l’an dernier. Avec son énergie communicative, la chanteuse a alterné les nouveaux morceaux avec ses plus anciens tubes.

«Mr Rock & Roll» était d’ailleurs fredonné à tue-tête par de nombreux spectateurs d’une salle pleine comme un œuf. Tout comme plus tard «Don’t Tell Me That It’s Over» et le cultissime «This Is the Life», titre pour lequel Amy Macdonald, vêtue d’un élégant haut blanc, a fait chanter le public.

Ironie et accent rugueux

Comme d’habitude, la jeune femme aux multiples tatouages n’a pas hésité à dérouler des anecdotes. Après avoir moqué le niveau de l’équipe luxembourgeoise de football («Avez-vous une équipe nationale? Je n’en ai pas entendu parler!»), cette férue de ballon rond s’est réjouie de la présence du onze écossais à la prochaine Coupe du monde. Avant de se remémorer la dernière participation, en 1998: «J’étais enfant, nous avions fait le match d’ouverture contre le Brésil. Il y avait 1-1, puis nous avons marqué contre notre camp, pfff.»

Amy s’est aussi moquée de son propre accent écossais rugueux. «Si vous me comprenez, hein!», a-t-elle lancé, suscitant l’hilarité. Le public a apprécié ces instants décalés, tout comme le tonus légendaire de la chanteuse. Qui a pourtant expliqué être fatiguée: «Il est 21h30, si j’étais de retour chez moi, je serais déjà au lit!» Avant d’enchaîner avec l’énergique «Barrowland Ballroom». Le rappel était encore de grande qualité, avec une version solo acoustique de «We Survive», avant de conclure par l’éternel «Let’s Start a Band», l’une des chansons préférées de ses fans.