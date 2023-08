«La démocratie, ça ne marche pas vraiment dans la musique»

Les cinq Britanniques reviennent au Luxembourg le 6 septembre. Squid

«L’essentiel»: Votre nouvel album «O Monolith» a été écrit et enregistré à la campagne. Quel en fut l’impact?

Arthur Leadbetter (clavier): Au cœur du Wiltshire, dans une très belle région rurale de l’Ouest anglais. Laurie (NDLR: Nankivell, le bassiste) et moi logions dans un camping-car à côté du studio. Ça nous a permis de mettre de la distance par rapport à Londres. Nous isoler était très inspirant.

Chacun de vous contribue à l’écriture des albums…

On prend garde à ce que toutes les idées soient prises en compte et à ce que chacun soit entendu. On a un producteur à qui ont fait confiance pour le résultat final.

Le processus est-il démocratique?

Non, on ne garde pas tout. L’art ne fonctionne pas bien quand il est démocratique sinon vous vous retrouvez à prendre des décisions pour faire plaisir aux gens. Et le résultat en pâti.

Vos clips sont très soignés. Comment choisissez-vous vos réalisateurs?

Parfois nous aimons le travail et l’esthétique d’un réalisateur. On note son nom et on engage une conversation. Plusieurs années après, on aura peut-être un titre qui marche bien avec l’énergie de ses vidéos et on travaillera avec lui. C’est ce qui s’est passé avec «The Blades».

L’actualité impacte-t-elle votre musique? Le punk «post-Brexit» existe-t-il ou c’est juste un label?

Que ce soit clair, nous détestons tous les cinq la manière dont le Royaume-Uni est dirigé. Le Brexit n’est qu’un truc moche qui s’est ajouté à une pile d’autres. Ça complique les tournées et réduit les perspectives des jeunes artistes. On n’est pas un groupe politique mais exprimer nos états d’âme on espère que ça puisse conduire à une petite révolution.

Avez-vous hâte de revenir au Luxembourg?

Oui, on est impatient. Jouer au Luxembourg a été «amazing»! Et on travaille sur plein de surprises pour notre tournée européenne.