Habitué des scènes du Grand-Duché, le trio écossais Biffy Clyro, de retour avec un dixième album, sera à la Rockhal le 19 février prochain.

L’essentiel: Comment allez-vous?

James (bassiste) et Ben (batterie): Ça va bien, nous sommes à la maison, à Glasgow, où nous avons un peu de temps pour la promo. Nous nous sommes beaucoup investis dans ces nouvelles chansons et c’est agréable de pouvoir en parler, de revenir sur la genèse de ce dixième album. Nous sommes très enthousiastes.

Quelle est la signification de son nom, «Futique»?

C’est une fusion entre futur et antique. Pour simplifier, il s’agit de vivre le moment, de ne pas trop tenir compte des expériences vécues. Car lorsque l’on regarde en arrière, ce qu'il reste, ce sont des moments. Il est question des choses qui pourraient nous manquer dans le futur et du fait de profiter de ce que l’on a au moment où ça arrive. Simon (NDLR: le chanteur du groupe) évitait de regarder les photos de famille après le décès de sa mère, il l’associait à la douleur et à la souffrance. Mais il a finalement pu le faire, pour la première fois depuis ses 20 ans, voir ses parents amoureux et reconnaître la joie sur ces photos. C’est ce qui a inspiré «Futique».

C’est ce qui a servi de guide pour le disque?

Oui, même si ce n’est pas un album concept. Beaucoup de chansons sont basées sur le voyage de Simon vers son passé, notre voyage en tant que groupe, les hauts et les bas depuis 30 ans. On est restés plus forts grâce à ça. On ne peut pas fermer les portes parce qu’on vit un moment difficile, même si c’est tentant. On a besoin d’être ensemble, de chercher du soutien et d'aider les autres. C’est ce qui nous a permis de nous sentir forts, comme un gang uni. L’album aborde largement cette relation à trois et la beauté qui en découle.

Quatre années séparent ce disque du précédent. Avez-vous besoin de davantage de temps pour composer?

Quand on fait de la musique, il faut trouver de nouvelles idées, et ça peut prendre plus de temps. En particulier pour ce dixième album, c’était important de ne pas juste le sortir parce que c’était le moment. On voulait vraiment avoir quelque chose à dire. Mais on pourrait tout aussi bien aller enregistrer un super album dans quelques semaines. Qui sait? Peut-être que ça prendra des années. On est heureux de faire ce qu’on aime.

Comment les liens qui vous unissent ont-ils évolué à travers les années?

On apprend chaque jour un peu plus sur les autres, quand on se côtoie. C’est la nature humaine. Nous formons une équipe à trois. Tout le monde change et évolue, il y a de nouvelles peurs. Le fait d’avoir traversé autant de hauts et de bas nous a rendus plus forts. C’est le cas dans toute relation.

Quels groupes ou artistes vous ont récemment impressionnés?

C’est une discussion que l’on a souvent. Nous avons une chanson sur le disque qui s’intitule «It’s Chemical», en référence aux Chemical Brothers, même si nous ne sommes pas forcément des fans. Parfois, il s’agit juste d’une direction à prendre. Les groupes qui nous surprennent nous inspirent, mais nous savons que nous ne pourrons jamais ressembler à des artistes comme Peter Gabriel ou Fleetwood Mac. Un seul son peut parfois emmener une chanson vers un nouveau voyage. Il s’agit de rester libre et ouvert. Keith Richards parle du fait d’écrire des chansons comme de pêcher.

Vous avez donné des shows acoustiques au Royaume-Uni. Comment les avez-vous abordés?

Nous avions déjà eu la chance de faire ça, juste avant le Covid. Et nous avions fait d’autres performances acoustiques dans le passé, dont une petite tournée pour MTV Unplugged. C’est quelque chose que nous faisons avec plaisir, même si c’est terrifiant. C’est très intime, on ne peut pas se cacher derrière le volume, et la moindre petite erreur est amplifiée. Il faut réimaginer les chansons. Nous sommes fiers de pouvoir montrer cet aspect-là du groupe. Le public peut presque entendre nos cœurs battre, on se sent vulnérables, mais lorsque la connexion se fait, c’est plus intense, plus beau. C’est très différent d’une tournée classique, c’est génial que nous puissions faire les deux.

L’autre partie de la tournée a débuté en janvier.

Oui, nous étions tellement impatients. Nous n’avions pas fait de vraie tournée depuis le Covid. La pandémie nous avait marqués, et c’est la première tournée sans ce poids. C’est génial de jouer nos nouveaux morceaux, de choisir la setlist et de pouvoir retrouver le public. Nous sommes nés pour la scène et ça nous avait manqué.

Vous revenez au Luxembourg le 19 février. Vous n’avez jamais oublié le pays jusqu'ici.

Non, vous payez vraiment bien (rires). La Rockhal est l’une des meilleures salles où nous nous arrêtons. Et le Luxembourg est situé au cœur de l’Europe, les gens viennent de partout. Cela crée un mélange d’idées, c’est génial. Ça rend le monde un peu plus petit. Nous aimons toujours le Luxembourg, nous avons hâte de revenir.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.











