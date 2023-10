Concert: Du Bronx à la scène, Lil Tjay va mettre le feu à la Rockhal le 12 novembre

Concert

Avant que Lil Tjay – un jeune homme de 21 ans né à New York – ne devienne une coqueluche d'Internet avec des streams se chiffrant à plusieurs millions, il n'était qu'un gamin du Bronx. Élevé dans un quartier de New York saturé par la culture des gangs et dépourvu de positivité. La musique sera salvatrice. Son premier enregistrement a donné naissance à «Resume», un titre accrocheur. Peu après, l'inflammable «Brothers» lui vaut son premier succès sur Internet.