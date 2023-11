Concert: Fatoumata Diawara, l'ambassadrice de la musique du monde

Concert

Voix incontournable de la musique du monde, Fatoumata Diawara reste inclassable : Afropop, Afrofolk, Afrofuturisme… Entre tradition et modernité, guitare en main, elle met au goût du jour les rythmes wassoulou et les techniques vocales de l’Afrique de l’Ouest. Chanteuse, compositrice, musicienne, comédienne, celle qu’on compte parmi les égéries des voix féminines africaines, ne cesse de surprendre par ses collaborations: Herbie Hancock, Roberto Fonseca, -M-, Angélique Kidjo, Disclosure, Lauryn Hill, ou encore Abderrahmane Sissako et Philippe Godeau pour le cinéma et le théâtre…