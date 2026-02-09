Tubes incontournables et ambiance de folie: ne manque pas Jason Derulo sur scène le 24 février à la Rockhal, avec «L’essentiel» et l’Atelier!

Concert événement : Gagne tes places et danse sur les hits de Jason Derulo!

Concert

24 février – Rockhal

Le dernier single de Jason Derulo, «You DJ I'll Drive», s'annonce comme la chanson de l'été: un hymne pop nostalgique et feel-good qui capture la magie des nuits insouciantes et des road trips spontanés. Il marque un nouveau chapitre dans la carrière de l'un des hitmakers les plus dynamiques de la pop.

S'il est aujourd'hui reconnu dans le monde entier comme un chanteur et compositeur multiplatine, l'histoire de Jason a commencé modestement. Celui qui se décrit comme «un gamin issu d'une famille haïtienne de Miami» a travaillé discrètement et sans relâche pour devenir l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération.

Avec près de 200 millions d'abonnés sur toutes les plateformes, Jason Derulo est également le 4ᵉ homme le plus suivi sur TikTok et le 11ᵉ compte le plus suivi au total, ce qui prouve qu'il est aussi influent en ligne que dans les charts.

Quelle est ta chanson préférée de Jason Derulo? Whatcha Say In My Head Ridin' Solo Talk Dirty Trumpets Wiggle Savage Love Swalla