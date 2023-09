Jason Derulo fait sa première au Luxembourg

Getty Images via AFP

Originaire d'Haïti, le chanteur de 33 ans fait danser et chanter les amateurs de pop et RNB depuis 2009. Le single «Whatcha Say» sorti en mai 2009 marque le début de son succès à l'international. Depuis, ses tubes ne cessent de mettre le feu partout où il passe. Jason Derulo a été certifié 5 fois disque de platine aux États-Unis, a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde.