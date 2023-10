Concert: La Rockhal accueille Luidji, un artiste talentueux pour une soirée inoubliable

Concert

Luidji, c’est l’histoire d’un artiste qui a traversé des périodes difficiles, mais qui a su remonter la pente pour livrer un premier album exceptionnel, «Tristesse Business Saison 1». Originaire du sud-ouest de Paris, Luidji a fait ses premiers pas dans le monde de la musique au sein du collectif La Capsule, aux côtés de Dinos et Beeby. Après avoir participé aux Rap Contenders, il a signé chez Wagram et sorti deux EPs remarqués, Station 1999 et Mécanique des Fluides.