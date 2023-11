Concert: Martin Solveig est de retour avec un 5e album «Back to life»

Concert

DJ, producteur et compositeur parisien multi-platine, Martin Solveig a su marquer le monde musical durant 20 ans. Ayant débuté dans la musique classique et la chorale d’église, son penchant pour la musique électronique est né à 13 ans avec ses premières platines. Rapidement, il s’est fait un nom dans les clubs parisiens et a connu le succès avec des titres tels que «Heart of Africa», «Hello» et «Intoxicated».