Concert: Morad, le rappeur espagnol, signe son grand retour

Concert

Rappeur d’origine marocaine vivant dans la banlieue de Barcelone, Morad s’est rapidement imposé comme l’un des visages du rap espagnol. Il a su conquérir le monde sans l’appui d’une maison de disques ni d’une diffusion radio. Son flow éclectique mêlant trap, drill et rap ne repose sur aucun artifice. Avec des hits comme «Motorola», «Normal» et «Yo no voy», Morad a cumulé plus de 100 millions de vues en 2020. Ses collaborations avec des artistes internationaux et sa tournée européenne MDLR confirment son ascension.