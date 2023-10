Concert: Oliver Tree présente «Alone In A Crowd» à la Rockhal

Concert

Oliver Tree est un chanteur, producteur, scénariste, réalisateur et artiste de performance multiplatine de renommée internationale, dont le travail explore l'intersection sonore entre la pop et l'alternatif et la collision visuelle entre l'art et le divertissement.

Indéniablement un artiste unique en son genre qui continue de figurer en tête des hit-parades et de faire salle comble dans les amphithéâtres du monde entier, Oliver Tree satisfait son public dévoué et de plus en plus nombreux, tout en continuant d'explorer et de disséquer l'absurdité de la culture moderne, l'obsession de la célébrité et les médias sociaux.