26 concessions automobiles ont été contrôlées

Entre le 23 janvier et le 3 février, alors que se déroulait au Luxembourg l'Autofestival, des agents du ministère de la Protection des consommateurs ont procédé à des contrôles auprès de 26 revendeurs à travers le pays. «Plus de 30 marques d'automobiles» étaient représentées et les contrôles ont également visé les véhicules utilitaires. «Nous restons vigilants quant au respect des dispositions légales», a réagi la ministre référente, Paulette Lenert.

Dans les faits, les agents ont relevé quelques irrégularités, notamment des tarifs de main-d'oeuvre affichés hors TVA, ou un affichage de prix des voitures différents en concession et sur le site internet? Mais «le ministère se réjouit que la majorité des revendeurs a été conforme et a pu redresser la situation sur place». Six des 26 revendeurs contrôlés, «au moins», seront contrôlés de nouveau pour suivre l'évolution après ce premier passage des agents, prévient le ministère.