Concours de beauté: Gros couac pour Diane Leyre au début de son aventure Miss Univers

Elle a décollé le 1er novembre et est passée par New York.

C'est avec un sourire légèrement crispé que Diane Leyre a annoncé son arrivée au Salvador pour l'élection de Miss Univers le 18 novembre prochain. Et pour cause: «Pour les prochaines 24 heures, mon plus bel habit sera mon sourire puisque mes bagages ont été perdus! Mes valises sont à Houston donc je dois patienter. Normalement, elles doivent arriver ce soir, je croise les doigts», a-t-elle confié sur Instagram dans un anglais parfait (concours international oblige).

Une reine de beauté sans sa garde-robe, c'est un peu comme un joueur de tennis sans raquette ou un chanteur sans micro: désemparée. Surtout quand elle est française et censée représenter une certaine élégance. Et la jeune femme ne voyage pas léger. Elle a confié à «50 minutes Inside» sur TF1: «Il y a une valise entière qui contient mon costume national, qui pèse beaucoup. Il y a une valise cheveux, accessoires et make-up, une valise tenues de soirée, une valise tenues de jour et une valise cabine pour que je puisse me démaquiller et prendre soin de moi dans l’avion». Le tout estampillé Lancel pour faire rayonner les marques françaises à l'international.