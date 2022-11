Philippines : Condamné à 129 ans de prison pour violences sexuelles sur des enfants

Un Australien a été condamné à 129 ans d'emprisonnement aux Philippines dans le cadre d'une affaire de violences sexuelles sur des enfants, dont la plus jeune victime était âgée de 18 mois, a déclaré mercredi le parquet. «J'espère que cela envoie un message très fort à tous les agresseurs, tous les trafiquants d'êtres humains», a déclaré à l'AFP Merlynn Barola-Uy, procureur régional de la ville de Cagayan de Oro (sud).

Peter Gerard Scully purge déjà une peine de prison à vie pour viol et trafic d'êtres humains, en l'occurrence des jeunes filles. Le tribunal de Cagayan de Oro a prononcé cette nouvelle peine suite à la conclusion d'une négociation de peine de M. Scully et de ses trois co-accusés. Les victimes et leurs familles ont accepté les termes de l'accord, selon une déclaration publiée sur la page Facebook du bureau régional du procureur.