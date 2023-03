Justice aux Pays-Bas: Condamné pour avoir enlevé son préservatif sans prévenir

L'homme a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à 1 000 euros d'amende.

Le suspect de 28 ans avait plaidé coupable de coercition devant le tribunal de Rotterdam après avoir secrètement retiré le contraceptif alors que sa partenaire avait déclaré à l'avance qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles sans. «Cette action est également appelée ''stealthing''», a déclaré le tribunal dans un communiqué. «De cette façon, il l'a exposée à contracter des maladies sexuellement transmissibles et à une grossesse non désirée», a-t-il ajouté.

L'homme d'origine syrienne a ensuite envoyé des SMS à la victime, dont un dans lequel il affirme que «tout ira bien». Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu viol car il y avait «un accord entre le suspect et la plaignante au sujet de la pénétration sexuelle» et que la coercition ne concernait que le non-usage d'un préservatif.