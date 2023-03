Justice en France: Condamné pour avoir tué et brûlé une escort-girl à Genève

Deux hommes ont été mis en cause dans cette affaire, mais seul Soheil Sabet a été jugé cette semaine à Annecy. L’autre, Sonil Caboussat, 42 ans, le sera ultérieurement en Suisse. Lors de l’audience, Sabet a raconté avoir été influencé par le quadragénaire, qui avait auparavant purgé une peine de prison avec son frère aîné. «Il m’avait mis en confiance en me parlant de mon frère», a assuré l'accusé qui, au cours de l'enquête, est apparu impliqué dans de la revente de stupéfiants.

«Je conçois, je vous comprends»

«J’ai accepté de suivre M. Caboussat, uniquement parce que d’après ce qu’il m’avait dit, c’était un plan facile, avec 50 000€ à gagner», a expliqué Soheil Sabet, affirmant avoir été dépassé par la situation et la mort non souhaitée de Marlène Gournay. Entendu comme témoin par visioconférence de Genève, Sonil Caboussat, qualifié de «mauvais génie» par Me Richard Zelmati, avocat de Soheil Sabet, est connu des autorités suisses. Il lui est notamment reproché des affaires de proxénétisme et de vol avec arme.