Suède : Condamné pour le vol de joyaux de la couronne

Le jeune homme de 22 ans avait volé en juillet des bijoux anciens appartenant à la famille royale, dans une cathédrale en Suède, avant de s'enfuir en bateau.

Johan Nicklas Bäckström, 22 ans, a été reconnu coupable du vol de deux couronnes en or et d'un orbe (un globe surmonté d'une croix) provenant des ornements funéraires de Charles IX, qui a régné sur la Suède et la Finlande de 1604 à 1611, et de son épouse la reine Christine. Le montant du butin est estimé à 65 millions de couronnes (6,3 millions d'euros).