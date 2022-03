Condamné pour terrorisme à 18 ans

Hammaad Munshi est devenu le plus jeune Britannique condamné lundi, en compagnie de deux complices, pour fabrication ou possession de documents incitant au terrorisme.

"Je peux confirmer que M. Munshi est le plus jeune terroriste britannique", a confirmé une porte-parole du parquet après cette condamnation par le tribunal de Blackfriars.

Hammaad Munshi, de Dewsbury (nord de l'Angleterre), avait 16 ans quand la police a trouvé chez lui un guide pour fabriquer du napalm ainsi que des incitations à tuer des non musulmans. Il a été reconnu coupable d'avoir enregistré des informations utiles à des activités terroristes par un jury.

Son mentor, Aabid Khan, 23 ans, de Bradford (nord de l'Angleterre) a été jugé coupable lundi de trois chefs d'accusations de possessions d'articles liés au terrorisme et son cousin, Sultan Muhammad, 23 ans, de Manningham, de trois chefs d'accusation identiques ainsi que d'avoir enregistré des informations utiles à des activités terroristes.

Ces deux derniers devraient recevoir leur sentence mardi, tandis que Hammaad Munshi, a été placé en détention jusqu'au 19 septembre quand sa sentence devrait être prononcée. "De plusieurs façons, Khan, Muhammad et Munshi, étaient des «animateurs de réseau». Ils ont eu les connaissances nécessaires pour orchestrer des actes terroristes et partageaient leur expertise avec d'autres", a souligné le commissaire John Parkinson, chef du service anti-terroriste de Leeds.

Quand il a été arrêté, Aabid Khan revenait du Pakistan. Une fouille de ses bagages à l'aéroport de Manchester a fourni la plus grande "encyclopédie" d'articles promouvant le terrorisme, jamais saisie par la police, a indiqué l'accusation. Il possédait notamment des adresses de plusieurs membres de la famille royale, un guide pour tuer des non musulmans et des discussions sur l'établissement d'un Etat islamique dans une zone isolée d'Ecosse.