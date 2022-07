Philippines : Condamnée pour diffamation, la Nobel de la Paix Maria Ressa perd en appel

La journaliste dénonce une décision qui «affaiblit la capacité des journalistes à demander des comptes au pouvoir» et promet d’utiliser toutes les voies de recours légales.

La journaliste philippine lauréate du prix Nobel de la Paix, Maria Ressa, a perdu son appel contre une condamnation pour diffamation en ligne, a annoncé vendredi son site d’information Rappler. Maria Ressa et son ancien collègue Rey Santos Jr risquent de longues peines de prison, mais ils «utiliseront toutes les voies de recours légales à leur disposition», a déclaré le média, y compris porter l’affaire devant la Cour suprême.

«Sauvegarder la liberté d’expression»

Maria Ressa est depuis longtemps une critique virulente de l’ex-président Duterte et de sa guerre meurtrière contre la drogue, lancée en 2016, déclenchant ce que les défenseurs de la liberté de la presse considèrent comme une série d’accusations criminelles, d’enquêtes et d’attaques en ligne contre elle et son média.