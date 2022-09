A Hong Kong : Condamnés à 19 mois de prison pour des livres pour enfants

Lai Man-ling, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Fong Tsz-ho, tous membres fondateurs du syndicat des orthophonistes à l’origine de ces livres, ont été maintenus en prison pendant plus d’un an avant le procès. Les livres ont été publiés en 2020, un an tout juste après les énormes manifestations, souvent violentes, du mouvement pro-démocratie.