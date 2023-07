Au Luxembourg: Condamnés, le Grand-Duc peut vous accorder sa grâce

Selon les chiffres donnés par la ministre de la Justice, Sam Tanson, au moment du dépôt du texte adopté mercredi, 250 demandes en grâce ont été adressées au Grand-Duc en 2021. En tout, Henri a rendu 265 décisions cette année-là (en comptant des demandes introduites fin 2020) et a rejeté 226 demandes. Il a donc accordé sa grâce à 39 condamnés. Une majorité de demandes concernent des interdictions de conduire. Les peines de prison et les amendes complètent le podium. Aucun cas de grâce accordée pour un crime n'est connu dans l'histoire du Luxembourg, indiquait aussi la ministre.

Trois mois de procédure

Mais si vous avez été condamné, que vous soyez résident ou non, comment procéder pour obtenir une grâce du chef de l'État? La démarche expliquée sur guichet.lu indique que le demandeur doit rédiger une lettre avec son identité et son adresse, dans laquelle il explique quelle juridiction l'a condamné, à quelle date et pour quelle infraction. Il faut alors aussi expliquer pourquoi on demande une grâce et envoyer ou déposer le tout, avec des pièces justificatives, au cabinet du Grand-Duc, au ministère de la Justice ou au service des recours en grâce du parquet.