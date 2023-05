Justice au Luxembourg: Condamnés pour avoir lancé des œufs sur la maison de Bettel

En bande, ils avaient notamment balancé des œufs sur la façade du domicile du Premier ministre Xavier Bettel à Bonnevoie, le 4 décembre 2021. Trois hommes, âgés de 25, 33 et 46 ans, ont été jugés mercredi pour outrage, menace d’attentat et destruction de propriété mobilière.

Deux ont écopé de 120 heures de travaux d'intérêt général, assorties d'une amende de 500 euros, et le troisième de 200 heures de travaux d'intérêt général, en plus d'une amende de 1 000 euros.

Par ailleurs, un autre verdict a été rendu mercredi contre un opposant au vaccin anti-Covid, qui avait insulté le Premier ministre sur les réseaux sociaux, et soutenu que «les personnes non vaccinées étaient traitées comme les Juifs pendant la Shoah». Il a écopé d'un an de prison avec sursis et de 1 500 euros d'amende.