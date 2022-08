États-Unis : Condamnés pour avoir voulu enlever la gouverneure du Michigan

Un jury a délibéré pendant huit heures avant de déclarer les deux prévenus coupables d’association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement et d’utiliser une arme de destruction massive – une bombe, selon les journaux locaux The Detroit News et Detroit Free Press. Les deux hommes, qui risquent une peine de prison à vie, faisaient partie d’un groupe de militants d’extrême droite arrêtés en octobre 2020. Deux autres suspects avaient été acquittés en avril. Et deux autres ont plaidé coupable, témoignant contre leurs complices.