Conduire plus écolo

LUXEMBOURG - Le ministère des Transports envisage de pérenniser ses stages sur la conduite écologique, à partir du printemps 2009.

Vu le succès des formations «Cool fueren, Sprit spueren» données dans les auto-écoles luxembourgeoises et à la Foire d'automne, le ministère veut les proposer aux automobilistes lambda et les intégrer à la formation au permis de conduire.

Elles seront ouvertes, gratuitement, à tous ceux qui souhaitent non seulement économiser du carburant et de l'argent, mais aussi préserver l'environnement par une conduite plus souple et moins vorace.