Conduire un tramway nécessite «beaucoup de concentration»

LUXEMBOURG – Luxtram est en train de recruter 40 conducteurs de tram. Ils vont devoir participer à une formation durant six semaines.

Luxtram Luxtram compte actuellement 87 conducteurs. Vincent Lescaut/L'essentiel

Après avoir roulé des bus pendant douze ans, Tristan Potier a décidé de devenir conducteur de tram chez Luxtram. «C'est différent d'un bus. On est sur des rails, c'est beaucoup plus lourd. On ne peut pas dévier à gauche, à droite, pour éviter un danger. Il faut être encore plus vigilant», raconte celui qui conduit des tramways depuis deux ans.

Ce qu'il aime, c'est «qu'on représente la Ville, on est en plein centre-ville, avec beaucoup plus de voyageurs avec nous. On est dans notre cabine, personne ne peut venir nous parler. C'est bien car il faut beaucoup de concentration», explique-t-il.

Six semaines de formation

La formation pour devenir conducteur de tram dure six semaines. «La première semaine est consacrée à la découverte de ce nouvel environnement. Dès la deuxième, chaque jour est divisé en deux avec de la théorie en salle et de la pratique sur le tramway», présente François Ceglie, responsable des chauffeurs et de la formation initiale.

Faute d'endroit spécifique pour s'entraîner, «notre terrain de jeu, ce sont les voies d'exploitation qu'empruntent les autres tramways. Les futurs conducteurs prendront d'abord un tram sans voyageurs et dès qu'ils se sentiront prêts, les formateurs pourront les autoriser à transporter des voyageurs», détaille-t-il.