Royaume-Uni : «Conduire vers un lieu de sépulture. Le torturer. Le tuer et l’enterrer»

Une jeune femme de 20 ans a été condamnée jeudi, à 13 ans de prison, pour avoir planifié le meurtre de son petit ami infidèle. Elle avait soigneusement mis son plan par écrit.

Des produits de nettoyage et du ruban adhésif

Après l’arrestation de la jeune femme, les autorités ont retrouvé chez elle tout un attirail des plus sinistres. Dans des sacs, les enquêteurs ont notamment découvert «des vêtements de protection, de l’eau de Javel, du ruban adhésif et un couteau», explique un porte-parole de la police de Sussex. La fameuse «liste de choses à faire» a également atterri entre les mains des forces de l’ordre.

«Il s’agissait d’un plan froid et prémédité pour kidnapper, torturer et assassiner un homme innocent, avec des étapes claires pour ensuite couvrir le crime», estime Jon Hull, chef surintendant de la police. Jeudi, Sophie George a été condamnée à treize ans et six mois de prison pour tentative de meurtre. La jeune femme avait plaidé coupable en mai dernier.