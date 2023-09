Confessions: «Je me suicidais»: Naomi Campbell était accro à la cocaïne

Elles ont marqué les années 90: les noms et les visages de Naomi Campbell (Britannique, 53 ans), Cindy Crawford (Américaine, 57 ans), Linda Evangelista (Canadienne, 58 ans) et Christy Turlington (Américaine, 54 ans) ont traversé les années et n'ont connu aucune frontière. Elles ont défilé pour les plus grands créateurs, été immortalisées par les plus grands photographes, incarné les visages de grandes marques de beauté. Avec en point d'orgue le clip «Freedom» de George Michael, qui a fait d'elles LES Supermodels (terme inventé pour elles, avec Claudia Schiffer, Helena Christensen...).