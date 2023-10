Confessions: Le jour où John Stamos a surpris sa copine au lit avec Tony Danza

John Stamos, alias Oncle Jesse dans «La Fête à la maison», a eu envie d'écrire ses mémoires à la mort de son ami et partenaire, Bob Saget, en janvier 2022. Dans «If you would have told me» (à paraître le 24 octobre), l'acteur qui vient de fêter ses 60 ans, livre les moments marquants de sa vie. Celui où il a surpris sa petite amie de l'époque, Teri Copley, au lit avec Tony Danza, en est un.

Il est alors sorti de la pièce et s'est dit «Je vais lui donner un coup de pied… Je vois ses abdos. Je me dis ''Peut-être pas. Merde''. Et j’ai couru». Et d'ajouter: «Je me souviens avoir couru dans l'allée avec des larmes coulant sur mon visage et je ne voulais pas que quiconque me voie».