Qu'avez-vous déjà «volé» dans un hôtel?

Les clients sont de plus en plus gourmands et sont tentés de chaparder des objets plus luxueux que le gel douche ou les chaussons.

Produits de toilette et linge de maison sont les produits les plus dérobés. Pexels

Qui n'a jamais empoché les petits shampooings ou les pantoufles toutes douces, à l'issue de son séjour à l'hôtel? Il semblerait toutefois que les clients soient de plus en plus audacieux. «Si en 2021, les Français avaient tendance à dérober un seul article, comme le célèbre combiné robe de chambre et ses petits chaussons (22%) (...) cette année, ils se tourneraient plutôt vers des biens un peu plus luxueux», indique la plateforme Hotels.com.

Ainsi, selon un sondage réalisé auprès de 2 000 clients au début de l'année, 38% avouent avoir dérobé des produits de beauté et soin du spa de l’hôtel, 15% se sont emparés du linge de lit (draps, couettes ou taies d'oreiller) et 13%... du papier toilette. 2% des personnes interrogées sont même déjà reparties avec des objets d'art tels des tableaux ou des statues. Comment arrivent-ils à caser ça dans leurs bagages? Ils sont 8% à confier qu'ils anticipent et laissent un peu de place dans leur valise pour rapporter un petit «souvenir».

Une lunette de toilette

Des petits larcins qui ont un prix, rapportent nos confrères de BFMTV: de 5 500 et jusqu'à 20 000 euros pour les palaces selon les derniers chiffres connus. «Lors de nos inventaires des stocks, je constate chaque année une perte de 10% de notre linge (serviettes, draps…), a confié au Figaro le propriétaire d'un hôtel de la banlieue de Lyon. Qui reste dubitatif: certains vols «sont énigmatiques: un client est parti avec une lunette de toilette, un autre a remplacé une aquarelle par un dessin qu'il a réalisé...».

Si - rappelle Le Figaro- les produits d'accueil non réutilisables tels la papeterie et les article de toilette à usage unique peuvent être emportés (puisque jetés à la poubelle une fois le client parti), tout le reste est censé rester sur place. Et pour que cela soit bel et bien le cas, certains hôtels ont trouvé des parades: ils cousent des puces dans les peignoirs et les serviettes, ou rendent les vols plus compliqués avec des cintres fixés ou encore des sèche-cheveux incrustés dans le mur.

De plus en plus d'hôtels ont également une petite boutique avec leurs produits. «Nos cendriers en forme en Rubik's Cube étaient souvent dérobés, on a donc décidé de les mettre en vente à la réception», confiait Romain Trollet, propriétaire et PDG du groupe Assas Hotels.

