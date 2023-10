La «frustration» des Arméniens du Luxembourg face à l'oubli

Il y a quatre ans presque jour pour jour , un drone téléguidé par des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh au-dessus du stade Josy-Barthel provoquait un envahissement de terrain, lors de la rencontre de Ligue Europa F91 Dudelange-Qarabag et, in fine, un incident diplomatique.

«Condamnation ferme» du Luxembourg

Sur le plan politique, le ministre Jean Asselborn «condamne avec la plus grande fermeté» l'opération menée par l'Azerbaïdjan, tout en «prenant note» des termes de l'accord de cessez-le-feu. «L'Azerbaïdjan ne peut se soustraire à la responsabilité de garantir et d'assurer le plein respect des droits et de la sécurité des Arméniens du Karabagh, en particulier leur droit de vivre dignement dans leur région ancestrale et d’assurer le droit de retour des personnes déplacées, si elles le souhaitent», souligne le Luxembourg, tout en appelant à une reprise des négociations en vue d'un traité de paix.