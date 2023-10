Conflit au Proche-Orient: Après le choc, la riposte se prépare

L’ampleur des massacres commis samedi par les combattants du mouvement islamiste se précise peu à peu. Plus de 200 cadavres auraient été retrouvés à Be’eri et à Kfar Aza, deux kibboutz proches de la frontière, en plus des 250 victimes de l’attaque de la rave party. «Ils ont assassiné de sang-froid des enfants, des bébés, des gens âgés, tout le monde», a témoigné le porte-­parole d’une ONG qui collecte des corps. Le bilan total, côté israélien, approcherait les 1000 morts. L’armée israélienne a annoncé en outre avoir récupéré les restes de 1500 combattants du Hamas.