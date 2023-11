Conflit au Proche-Orient: Des Israéliennes ont-elles été violées lors de l’attaque du Hamas?

David Katz, l’un des chef de l’unité de police criminelle Lahav 443, a annoncé «travailler sur plusieurs cas» d’agressions sexuelles et collecter des indices médico-légaux auprès de survivants, des images de vidéosurveillance et des informations données lors d’interrogatoires de combattants palestiniens arrêtés après le massacre. «Cette enquête (…) est la plus importante de notre histoire», a estimé le commissaire en chef d’Israël Yaakov Shabtai.

Culotte baissée

Une photo prise sur le site de la rave-party de Reim (sud), visée par une des attaques, montre le corps d’une femme avec le bas du corps dénudé, allongée au sol sur le dos, les jambes écartées et présentant des traces de brûlure à la taille et aux membres. Une autre photo montre une femme nue, jambes écartées, sa culotte baissée. La police a encore montré l’audition filmée d’une survivante du massacre de la rave party.

«Nous avons pris des photos détaillées des corps»

La jeune femme, «S.», raconte avoir vu une femme être violée par plusieurs hommes: «ils la tenaient par les cheveux. Un homme lui a tiré dans la tête alors qu’il la violait», dit-elle. «La grande majorité des victimes des viols et autres agressions sexuelles du 7 octobre, dont des mutilations génitales, ont été assassinées et ne pourront jamais témoigner», affirme Cochav Elkayam Levy, présidente de la commission parlementaire sur les crimes commis contre les femmes le 7 octobre.

Dean Elsdunne, porte-parole de la police israélienne, assure que des examens médico-légaux ont été pratiqués dans «la zone de combat» même, sur «des corps récupérés» et ensuite emmenés à la base militaire de Shura, dans le centre d’Israël. «Nous savons (…) d’après les corps que nous avons vus sur le terrain, qu’il y a eu des viols et des agressions sexuelles», a-t-il déclaré aux journalistes. «Nous avons rassemblé des indices visuels, des preuves ADN, nous avons pris des photos détaillées des corps», lorsqu’ils sont arrivés à Shura, même si tous n’ont pas pu faire l’objet d’une autopsie et de recherche des causes de la mort. Sur les 1 200 corps recensés, «des centaines» étaient dans un état très dégradé, selon la police.