Conflit en Birmanie: La junte perd le contrôle d’une ville stratégique

La junte birmane a perdu le contrôle d’une ville stratégique à la frontière chinoise, à la suite des combats contre une alliance de trois groupes ethniques armés, a déclaré un porte-parole du gouvernement militaire. «Le gouvernement, les organisations administratives et les forces de sécurité ne sont plus présents» à Chinshwehaw, qui borde la province de Yunnan, a indiqué Zaw Min Tun, dans un message enregistré mercredi soir.

Plus de 6 000 personnes auraient été déplacées à la suite des affrontements, ont alerté lundi les Nations unies. Plus du quart des échanges entre la Birmanie et la Chine entre avril et septembre, évalués à 1,7 milliard d’euros, a transité par Chinshwehaw, selon des données officielles relayées en septembre par un journal d’Etat. Le pays d’Asie du Sud-Est est en proie à un violent conflit civil depuis le coup d’Etat de février 2021 qui a délogé du pouvoir la dirigeante civile Aung San Suu Kyi.