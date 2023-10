Conflit Israël-Hamas: «La carrière politique de Netanyahu est finie»

Cause immédiate de ce changement de la donne politique: le traumatisme collectif causé en Israël par le massacre perpétré l’organisation qualifiée de terroriste par les pays occidentaux et les dizaines d’otages retenus dans la bande de Gaza. «Netanyahu a le dos au mur. Tout le monde fait pression sur lui, y compris au sein de son parti», le Likoud, explique Akiva Eldar, commentateur chevronné de la politique locale. Selon lui, même le soutien déclaré de Joe Biden n’est pas «un chèque en blanc»: «Bibi (M. Netanyahu, NDLR) doit détruire l’infrastructure du Hamas, certes. Mais si c’est au prix d’enfants qui commencent à mourir de faim à Gaza, l’opinion mondiale, pour l’instant favorable à Israël, va vite basculer». «La riposte doit être proportionnelle aux horreurs commises par le Hamas. Mais Netanyahu ne peut se permettre d’avoir sur les bras la mort de 1000 autres soldats ou celle des otages», insiste Akiva Eldar.

Autre source de pression: une paralysie prolongée du pays pourrait avoir des conséquences lourdes pour la population, comme ce fut le cas après les 34 jours de guerre avec le Hezbollah libanais en 2006, mettent en garde des économistes israéliens. Une paralysie d’autant plus probable, selon une source militaire israélienne, que l’armée n’est pas prête pour se battre sur trois fronts: le Sud avec Gaza, le Nord avec le Hezbollah au Liban, et l’Est si la Cisjordanie s’embrase.

«Il va tomber dans les poubelles de l'histoire»

Mercredi, quatre jours après l’offensive du Hamas, M. Netanyahu, et un des principaux chefs de l’opposition, Benny Gantz, ont annoncé un accord pour un gouvernement d’urgence pour la durée de la guerre. «La présence de Benny Gantz au sein du gouvernement va légèrement faire baisser la pression sur le Premier ministre», indique Daniel Bensimon, expert de la politique israélienne et ancien député travailliste. «Cela va réduire les tensions mais ne change rien sur le fond: les jours de Netanyahu sont comptés et il le sait. Il ne survivra pas à cette crise. Sa carrière politique est finie. Ce qui s’est passé est du jamais vu depuis la création de l’État» en 1948, estime M. Bensimon. «Il y aura une commission d’enquête. Ce sera terrible. Après ça, il va tomber avec ses ministres dans les poubelles de l’Histoire, avec en plus cette tache honteuse sur le front: le plus grand fiasco politique et militaire d’Israël», ajoute-t-il.