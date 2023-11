Conflit Israël/Hamas: La petite Emily, 8 ans, ne serait pas morte mais otage à Gaza

«Penser que sa fille est morte, puis qu’elle est vivante, mais à Gaza, est très, très difficile à accepter et à digérer (…) Nous pensions le cauchemar de notre famille terminé, et nous voilà de nouveau dans un autre type de cauchemar, celui de savoir qu’il y a une possibilité, une forte possibilité, qu’elle soit vivante, quelque part à Gaza. Nous espérons qu’elle est en vie et que, d’une manière ou d’une autre, nous la retrouverons, nous pourrons la serrer dans nos bras, l’embrasser, prendre soin d’elle. Elle ne sera plus la même. Il faudra l’aider à s’en remettre». Sur SkyNews, il a indiqué espérer que «quelqu’un qui a du cœur» s’occupe d’elle.