Conflit Israël-Hamas: Le nombre d’actes antisémites explose au Royaume-Uni

Cinq fois plus qu’en 2022

Le gouvernement britannique avait annoncé jeudi avoir enregistré 139 actes antisémites en quatre jours, soit cinq fois plus que l’an dernier sur la même période. Selon les chiffres fournis tous les 15 jours par Scotland Yard, et qui couvrent aussi la semaine ayant précédé l’assaut du mouvement islamiste palestinien, 105 incidents et 75 délits antisémites ont été recensés à Londres entre le 30 septembre et le 13 octobre, contre 14 incidents et 12 délits au cours de la période correspondante en 2022.