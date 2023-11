Conflit Israël/Hamas: «Les mains en l’air!»: les soldats israéliens dans les couloirs de l’hôpital al-Chifa

La bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages, raconte un journaliste collaborant avec l’AFP sur place. Des soldats israéliens lancent dans des haut-parleurs, en arabe avec un fort accent: «Tous les hommes de 16 ans et plus, levez les mains en l’air et sortez des bâtiments vers la cour intérieure pour vous rendre».