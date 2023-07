Dès 2001, Londres s'inquiétait d'une «intervention russe en Ukraine»

Centaine d'archives

Vingt ans plus tard, l'Ukraine n'a rejoint aucune des deux organisations et l'Ukraine fait face depuis février 2022 à une invasion russe d'envergure. Dans les archives révélées mercredi, Londres semble soutenir les ambitions occidentales de Kiev mais en posant des conditions strictes. Un mémo interne exclut par exemple la possibilité de visites d'Etat réciproques par les dirigeants ukrainien et britannique en 2002 et en 2003.