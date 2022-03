La Russie attaque l'Ukraine – L'armée russe dit avoir pris le contrôle de Kherson

Le président russe «pensait que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas», a-t-il martelé. Mais «dans la bataille entre la démocratie et l’autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité», a lancé le locataire de la Maison-Blanche.

Or «si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos», a prévenu le 46e président de l’histoire américaine à l’adresse du maître du Kremlin. «Quand l’histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine sur l’Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort», a lancé Joe Biden.