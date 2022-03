Guerre en Ukraine – Le Pentagone table sur un conflit «prolongé»

«Selon nos informations», la Russie «essaie de regrouper ses forces et de renforcer son offensive sur la région du Donbass et dans le même temps elle maintient la pression sur Kiev et d'autres villes», a estimé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse. Moscou avait dit mardi réduire «radicalement» son activité en direction de Kiev et Tcherniguiv.