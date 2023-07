Au Luxembourg: Le congé collectif débute ce vendredi

Dans un contexte plutôt morose, le congé collectif débute ce vendredi pour les milliers de salariés des entreprises du bâtiment et génie civil. Il se prolongera jusqu'au dimanche 20 août inclus. L'Inspection du travail et des mines avait reçu à la date de jeudi, 157 demandes de dérogation dont 104 ont été acceptées et quatorze refusées. Ce chiffre est moins élevé que l'an passé (168 demandes, 132 acceptées). Environ 720 salariés sont concernés par les dérogations.

À noter que seize des demandes introduites concernent des entreprises du secteur des installateurs sanitaires, chauffage, climatisation, frigoristes. Or, il n’incombe ni à l’Inspection du travail et des mines, ni à la commission ad hoc du bâtiment et génie civil d’accorder des dérogations à ces entreprises. En vertu de l’article 17.5 de la convention collective des installateurs sanitaires, de chauffage et de climatisation une dérogation au congé collectif est seulement possible moyennant l’accord de la délégation du personnel et des salariés concernés pour les travaux de dépannage, de maintenance et de réparation.

Malgré que le formulaire de demande de dérogation au congé collectif est réservé aux entreprises du secteur du bâtiment et génie civil, l’ITM a reçu 20 demandes d’entreprises non ressortissantes de ce secteur et donc non concernées par un congé collectif obligatoire. Ces entreprises exercent les activités de menuiserie métallique, techniques industrielles, modulaire, désamiantage et aménagement intérieur.