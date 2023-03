Nous vous avons posé la question : Congé menstruel au Luxembourg: une avancée vers l'égalité des droits, vraiment?

«Les premiers jours, je suis pliée en deux tellement j'ai mal»

Une «avancée» pourtant décriée par une grande partie de nos lecteurs, qui craignent plutôt l'effet inverse en termes d'égalité des droits, notamment au niveau du marché du travail. «Je ne vois pas en quoi cette loi est égalitaire, que du contraire!» commente un lecteur sur notre site. «Je comprends le fond du problème, certes, mais ce sera un frein à l'embauche des femmes». Pour Jeanne, qui dit avoir été à la tête d'une entreprise pendant dix ans, c'est tout bonnement «une raison de plus de discriminer les femmes pour l'emploi et les mettre au second plan sur leurs aptitudes à être présentes au boulot, comparé aux hommes», s'indigne-t-elle, craignant les abus d'une telle loi.

«Non, pas de retour en arrière!»

Pas de congé menstruel au Luxembourg donc, mais des solutions alternatives sont urgentes à trouver, notamment en termes de sensibilisation des employeurs et médecins aux douleurs et pathologies liées aux règles, qui dépendent de chaque femme et de chaque corps. «La douleur est subjective» affirme Elyess. «Pour celles atteintes d'endométriose ou de règles très douloureuses, c'est légitime» répond Btissam. «Ce qu'il faudrait réellement, c'est parler du pourquoi certaines femmes souffrent le martyre, et de rappeler que ce n'est pas normal de souffrir au point d'impacter nos activités professionnelles ou privées» conclut Alicia, rejointe par Catarina: «Je ne suis pas pour la dispense d'office, mais une solution est clairement à trouver».