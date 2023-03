Priyanka Chopra: «Congelez vos ovocytes, prenez le pouvoir sur votre horloge biologique!»

Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli une petite fille au début de l'année 2022. Un vrai bonheur que l'actrice de 40 ans avait anticipé depuis des années. Au début de la trentaine, elle a en effet fait congeler ses ovocytes, sur les conseils de sa mère, gynécologue. «Je dis à tous mes jeunes amis que l'horloge biologique est réelle», a-t-elle confié dans le podcast «Armchair Expert» en début de semaine. «Il devient tellement plus difficile de tomber enceinte après 35 ans et de mener à terme et tout ça, surtout avec les femmes qui ont travaillé toute leur vie».

Faire congeler ses ovocytes (pratique interdite au Luxembourg et en France mais autorisée en Belgique), «c'est le meilleur cadeau que vous vous offrez car vous prenez le pouvoir sur votre horloge biologique et vous pouvez travailler aussi longtemps que vous le voulez, vos œufs auront toujours le même âge», résume-t-elle en citant sa propre expérience. Elle a en effet pris cette décision «parce que je voulais poursuivre mes ambitions et atteindre un certain stade dans ma carrière», a-t-elle expliqué. Ajoutant qu'à l'époque, elle n'avait pas non plus rencontré «la personne avec laquelle [elle] voulai [t] avoir des enfants».