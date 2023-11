Conjoncture au Luxembourg: L'inflation atteint son niveau le plus bas en deux ans

L’inflation annuelle au Luxembourg a atteint en octobre son niveau le plus bas en deux ans, à 3,2%. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) ce mardi. En un an, le taux d'inflation s'est réduit de moitié.

Depuis février, les produits pétroliers contribuent à faire baisser le taux d’inflation général, explique le Statec. En outre, l’inflation sous-jacente (hors produits pétroliers surtout) ralentit depuis 4 mois et s’affiche à 4,2% en octobre (contre 4,9% en juillet). «La flambée des prix de l’alimentation s’est limitée à 7,5% sur un an en octobre (contre 11,5% lors du pic de mars), explique l'organisme. De plus, les prix des biens industriels non énergétiques freinent également, avec +3,3% sur un an en octobre (après un pic à 6,4% en janvier dernier)».

Statec

Les prix des services continuent néanmoins de progresser et soutiennent ainsi l’inflation sous-jacente au Grand-Duché, relève le Statec. «En effet, les trois tranches indiciaires payées en février, avril et septembre 2023 ont nourri les prix des services qui atteignent leur plus forte inflation annuelle en 2023 avec 3,7% en octobre (contribuant pour 1,7 point à l’inflation générale)», détaille l'institut.

En ce qui concerne les perspectives, le Statec revoit à la baisse l'inflation sous-jacente, qu'il estime désormais à 4,5% en 2023 et 2,7% en 2024 (contre 4,8% et 2,9% précédemment). «En revanche, le renchérissement du prix du Brent va impacter à la hausse les prix des produits pétroliers, souligne l'organisme. Ces derniers connaîtraient des baisses moins importantes avec -7,3% en 2023 et -0,7% en 2024 (contre -10,1% et -3,9% précédemment)».

Le Statec table ainsi sur une inflation de 3,8% pour cette année et 2,6% pour 2024 (soit une révision marginale par rapport aux prévisions d’août à 3,9% et 2,5%). La prochaine indexation est toujours prévue pour le 3e trimestre 2024.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.